PJ detém em Leixões suspeito de pertencer a organização de tráfico internacional de droga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quinta-feira, no Porto de Leixões, um homem, de 35 anos, por suspeita de pertencer a uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de produtos estupefacientes.

Em comunicado, a polícia de investigação criminal esclarece que o suspeito foi detido, fora de flagrante delito, no cumprimento de um mandado de detenção.

A investigação, levada a cabo pela Diretoria do Norte da PJ, teve “início no passado mês de agosto, após obtenção de elementos de prova de que uma elevada quantidade de cocaína tinha sido retirada de um contentor de transporte marítimo, estacionado naquele porto, com intervenção do suspeito”, lê-se na nota.

De acordo com a PJ, o detido estaria envolvido nas manobras de carga e descarga de mercadorias e vai a ser presente a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação.