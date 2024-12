Nova pandemia traria consequências mais negativas para futuro do SNS, diz Tato Borges

Seria um trabalho muito árduo e poderia ter consequências ainda mais negativas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) enfrentar uma nova pandemia.

É a reação do o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Tato Borges, ao estudo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre as consequências da Covid 19 em Portugal, que matou mais de 19 mil pessoas, e que vai exigir, segundo os investigadores, uma tomada de medidas mitigadoras no futuro.

À Renascença, este especialista admite que a atual falta de pessoal e de condições do SNS, iria exigir um esforço acrescido por parte dos profissionais para enfrentar uma nova pandemia.

“Nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde está um pouco fragilizado, fruto da perda de recursos humanos, da falta de investimento nos últimos anos e a necessitar de ter aqui um trabalho para valorização dos profissionais que desenvolvem este trabalho”, diz.

Por isso, Tato Borges defende que “é importante que estas negociações que estão agora em curso e este rearranjo do Serviço Nacional de Saúde, que também está em curso, seja otimizado e seja, de facto, fortalecido, porque, nas condições em que estamos agora com os profissionais que temos, com a situação de sobrecarga que vai continuando a existir no SNS, seria uma resposta muito dura para os profissionais de saúde”.

O especialista não tem dúvidas que os profissionais de saúde “iriam fazer como fizeram durante a pandemia”, mas alerta que, “possivelmente, teria uma consequência ainda mais negativa para o futuro do SNS”.

“Portanto, precisamos de fortalecer o Serviço Nacional de Saúde, de captar mais profissionais, de valorizar este trabalho, para que, depois, possamos ter em conjunto uma resposta mais cabal”, defende.

Questionado sobre se o SNS não estaria nesta altura com capacidade para enfrentar uma nova vaga de Covid-19, Tato Borges diz que “seria um trabalho muito árduo por parte dos profissionais de saúde”.

“Dizer se está capaz ou não está capaz, eu diria que está sempre capaz, mas está sempre capaz porque há um esforço e há uma dedicação feita por todos os profissionais de saúde que é inigualável e que é inacreditável e de louvar, mas que sai mesmo da sobrecarga pelos profissionais”, salienta, assinalando que não há profissionais suficientes.