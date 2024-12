Metro do Porto. Utentes queixam-se do elevado tempo de espera por causa da greve

Os utentes do Metro do Porto esperam mais pelo seu transporte habitual esta sexta-feira. Por causa da greve dos maquinistas, alguns troços estão sem viagens e no tronco comum (Senhora da Hora - Estádio do Dragão) e Linha Amarela a frequência está abaixo do habitual, passando dos habituais três minutos para meia hora.

Na estação D. João II, em Vila Nova de Gaia, dezenas de pessoas que esperavam pelo transporte. Quando o contador marcava mais de 20 minutos para o próxima composição dar entrada no cais, Diogo Rodrigues contou à Renascença que "ponderou ficar em casa", mas ainda assim tentou a sua sorte.

"Esperar pelo metro já vai ser meio complicado, mas depois ainda vou apanhar o comboio para Braga. Pensei ficar em casa só de pensar no trabalho que vou ter para chegar", contou.

O percurso de Marco Cardoso será mais curto, mas o cidadão brasileiro confessa o seu descontentamento por estar à espera.

"Já estou à espera há oito minutos. Tenho um compromisso e acho que agora vou falhar. O autocarro não é uma alternativa para mim".

Se a espera irrita muitas pessoas, Maria Moreira relativiza. "O que importa é que o metro passe", diz a mulher de 68 anos.

"Não acho nada de especial. [O metro] Está a passar e meia e meia hora, mas está a passar", remata.