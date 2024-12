Hospital de Viana do Castelo com nova urgência pediátrica até 2028

O presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) estimou esta sexta-feira dotar o hospital de Viana do Castelo de uma nova urgência pediátrica até 2028, num investimento orçado em 3,5 milhões de euros.

João Porfírio Oliveira, que falava aos jornalistas durante uma visita às instalações transitórias daquele serviço, adiantou que até final deste ano será lançado o concurso público para a elaboração do projeto de arquitetura das obras de remodelação da antiga urgência pediátrica.

A urgência pediátrica do hospital de Santa Luzia, que funciona há 15 anos em contentores "degradados e acanhados", mudou-se na quarta-feira para uma estrutura idêntica, mas "com mais conforto e segurança" para utentes e profissionais de saúde, até que seja concluída a requalificação do espaço inicial daquele serviço.

"Estamos a ultimar o caderno de encargos [do concurso público]. Contamos, é um compromisso, até ao final do ano lançar o concurso de arquitetura e especialidades. Temos nove meses para desenvolver o projeto e ainda no próximo ano lançar o concurso público para a obra", afirmou João Porfírio Oliveira.