Greve dos maquinistas suprimiu mais de 75% dos comboios até às 19h

A greve de maquinistas desta sexta-feira já levou à supressão de quase 800 comboios da CP até às 19 horas. Segundo informações da transportadora pública ferroviária, quatro dos comboios abrangidos por serviços mínimos não se realizaram.

De acordo com números da CP à Renascença, apenas se realizaram 260 dos 1.048 comboios programados até às 19h desta sexta-feira, com os efeitos a deverem fazer-se sentir até à manhã deste sábado.

Assim, até ao momento, pelo menos 788 comboios foram suprimidos - mais de 75% do total.

Dos 264 comboios com serviços mínimos previstos, quatro acabaram por não se realizar.

Já a Fertagus, responsável pelo comboio da Ponte 25 de Abril, não está a ser afetada pela greve. Também a Metro Sul do Tejo garante à Renascença que não registou qualquer constrangimento.

No Metro do Porto, apenas está a funcionar a Linha Amarela, assim como o tronco comum - entre as estações da Senhora da Hora e do Estádio do Dragão -, com 40% da oferta habitual.

A greve geral convocada pelo SMAQ deve-se às declarações do ministro da Presidência, Leitão Amaro, que ligam a sinistralidade ferroviária em Portugal à taxa de álcool dos maquinistas, e à falta de clarificação sobre as mesmas, segundo indica o sindicato.