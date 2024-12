Greve dos maquinistas suprimiu mais de 600 comboios até às 16h

A greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) obrigou à supressão de 602 comboios da CP até às 16h desta sexta-feira. Segundo a informação da transportadora pública ferroviária, alguns comboios abrangidos por serviços mínimos não se realizaram.

De acordo com a CP, apenas foram realizados 185 dos 787 comboios programados até às 16h desta quarta-feira, com a greve a afetar todos os serviços. Os efeitos devem fazer sentir-se até à manhã de sábado.

Já a Fertagus, responsável pelo comboio da Ponte 25 de Abril, não está a ser afetada pela greve. Também a Metro Sul do Tejo garante à Renascença que não registou qualquer constrangimento.

No Metro do Porto, apenas está a funcionar a Linha Amarela, assim como o tronco comum - entre as estações da Senhora da Hora e do Estádio do Dragão -, com 40% da oferta habitual.

A greve geral convocada pelo SMAQ deve-se às declarações do ministro da Presidência, Leitão Amaro, que ligam a sinistralidade ferroviária em Portugal à taxa de álcool dos maquinistas, e à falta de clarificação sobre as mesmas, segundo indica o sindicato.