Urgência Ginecológica de Leiria fecha de sexta a domingo e Pediátrica no fim de semana

A urgência Ginecológica/Obstétrica do hospital de Leiria fecha a partir das 9h00 de sexta-feira e a urgência pediátrica no fim de semana, de acordo com uma mensagem enviada às corporações de bombeiros da região.

A mensagem, à qual a agência Lusa teve acesso, foi enviada pela Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL), de que faz parte o Hospital de Santo André, em Leiria.

A comunicação indica que a urgência Ginecológica/Obstétrica encerra a partir das 9h00 de sexta-feira até às 9h00 de segunda-feira, por constrangimentos temporários.

A mesma justificação é apresentada para o fecho da urgência Pediátrica das 9h00 de sábado às 9h00 de segunda-feira.

"Os fechos previstos estão em linha com o plano e continuamos a tentar preencher os buracos da escala", disse à Lusa o presidente do conselho de administração da ULSRL, Licínio Carvalho.