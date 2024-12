Último mês foi o Novembro mais quente desde que há registo em Portugal

Portugal registou o seu mês de novembro mais quente desde que há registo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a temperatura média do ar no último mês foi de 15,14 ºC, a mais alta desde 1931.

À Agência France Presse (AFP), o instituto indica que a média de temperatura ficou 2.69 ºC acima da média entre 1981 e 2010.

“Novembro foi o mês mais quente alguma vez registado”, indicou porta-voz do IPMA à agência noticiosa, com os números completos a serem publicados nos próximos dias.

Outubro, que registou uma temperatura média do ar de 17,52ºC, foi registado como o sexto mais quente do último século e o quinto mais quente deste milénio.

Na segunda-feira, em Espanha, foi também anunciado pelo instituto meteorológico espanhol que novembro foi também o mês mais quente no país vizinho, depois das cheias mortais na região da Comunidade Valenciana no mês anterior.

Em Espanha, a temperatura média foi de 12,4 graus Celsius, meio grau acima do recorde anterior, registado em 1983.