ULS Almada-Seixal e Lisboa Ocidental já registam aumento de procura das urgências

As unidades Locais de Saúde (ULS) Almada-Seixal e Lisboa Ocidental registam já um aumento da procura dos serviços de urgência, e apelam aos utentes para ligarem para o SNS 24 antes de se deslocarem aos serviços de saúde.

"Neste momento, o Serviço de Urgência regista já um acréscimo de procura, com o número de internamentos dentro do expectável para esta altura do ano", refere a ULS Lisboa Ocidental (ULSLO) numa resposta hoje à agência Lusa.

Segundo a instituição, a média de admissões nos três serviços de urgência (Geral, Pediátrica e Obstétrica na última semana foi de 403 doentes por dia, com uma média de 29 internamentos diários.

A ULS Almada-Seixal (ULSAS)também observou um ligeiro aumento da procura do Serviço de Urgência Geral, conforme demonstram os dados enviados à Lusa na segunda-feira.

"Na semana de 18 a 24 de novembro, houve 1.944 episódios no Serviço de Urgência Geral, numa média de 277 episódios por dia. Na semana anterior, registaram-se 1.887 episódios, numa média de 269 episódios/dia", adianta.

Relativamente aos internamentos, os dados, que não incluem o berçário e a hospitalização domiciliária, indicam que, entre 18 a 24 de novembro, foram registadas 405 admissões, enquanto na semana anterior foram 369.

No conjunto das três urgências da ULSAS, foram registados 3.059 episódios de urgência, entre 18 e 24 de novembro, com uma média diária de 437 casos.

Segundo os dados, 80% dos doentes recorreram à urgência por motivo de doença, 6% por razões obstétricas, 5,7% com infeções respiratórias, 4% por queda e 10% por acidentes pessoais, de trabalho, ou outros.

A ULS Almada-Seixal assinala que 45% dos doentes que foram à urgência em outubro e novembro foram triados como Branco, Azul e Verde (doentes sem gravidade).

"Verifica-se que o recurso ao Serviço de Urgência por autorreferenciação continua a ser realizado por parte significativa de utentes com pouca gravidade clínica", realça.

"Ligue Antes, Salve Vidas"



A ULSA implementou em 17 de outubro o projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", esperando que venha "a melhorar consideravelmente o número de episódios verdes e azuis, que podem ficar em autocuidados ou ser vistos em consulta de doença aguda nos cuidados de saúde primários (CSP).

Salienta, a este propósito, que disponibiliza cerca de 800 vagas diárias para doença aguda nos CSP que "não estão a ser todas preenchidas", considerando que se poderá "melhorar muito, com boa referenciação".

A ULS Lisboa Ocidental vai aderir no dia 19 a este projeto, que reforça a importância de ligar para o SNS24 (808 24 24 24), antes da deslocação aos serviços de saúde, para um melhor encaminhamento e um atendimento mais célere e confortável, com isenção do pagamento de taxas moderadoras.

A partir desta data, o atendimento na urgência do Hospital de São Francisco Xavier passa a ser referenciado, reservado aos casos encaminhados pelo SNS24 e 112, com consequente marcação de consultas nos CSP para situações sem indicação para observação na urgência hospitalar.

"As consultas de doença aguda nos cuidados de saúde primários são realizadas no prazo máximo de 24 horas e estão disponíveis também ao fim de semana e feriados, podendo ser reforçadas em caso de necessidade, adianta.

Questionada sobre o plano de resposta para este inverno, a instituição refere que contempla o trabalho em rede com os outros ULS e um alargamento da resposta nos CSP, mediante a evolução da procura.

Aconselha a população a adotar medidas preventivas do impacto do tempo frio e das doenças respiratórias na saúde, nomeadamente a vacinação sazonal e a vigilância e controlo de doença crónica.

A ULS Almada-Seixal refere, por seu turno, que a autoridade de saúde local tem avaliado diariamente o risco em Nível 1 (Verde), desde a divulgação do plano até à passada segunda-feira, não tendo sido necessário reforçar medidas.