Sindicato Independente dos Médicos pede "sinal fortíssimo" do Governo

Terminou sem acordo, esta quinta-feira, mais uma reunião entre Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e Governo.

Em declarações aos jornalistas após o encontro, Nuno Rodrigues, secretário-geral do SIM, disse acreditar até ao final do mês irá haver acordo sobre aumentos salariais, mas sublinhou que a proposta apresentada pelo Governo foi muito abaixo do pretendido.

“Sabemos que o Orçamento tem margens curtas, mas que a aposta decisiva tem de ser agora. Tem de ser dado um sinal fortíssimo de que o Governo pretende fixar os médicos no SNS e resolver os problemas”, afirmou.

O Governo propôs um aumento inferior a 5%, mas o SIM acredita que o valor não está fechado.

“Com certeza estará terminada a negociação até ao final do mês. É esse o compromisso do Governo. Terá de haver um acordo, sob pena de realmente o SNS e os médicos ficarem sem uma perspetiva de futuro”, disse ainda Nuno Rodrigues.