PSP registou 71 mortes em acidentes rodoviários até 30 de novembro

Foram igualmente registadas 4.783 infrações por uso do telemóvel durante a condução (uma média diária de 14), assim como 18.163 contraordenações por falta de inspeção periódica obrigatória e 5.933 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório .

No mesmo período foram efetuados 186.424 testes de alcoolemia , dos quais resultaram 3.382 autos de contraordenação por condução sob o efeito do álcool . Destas infrações, 730 dizem respeito a condutores aos quais se aplica a taxa reduzida de álcool (condutores com carta de condução há menos de três anos ou condutores profissionais), o que corresponde a cerca de 21,6% das infrações registadas por condução sob o efeito do álcool. .

Das infrações registadas no mesmo período, os números indicam 28.969 por excesso de velocidade , o que corresponde a 15,5% do total das infrações registadas, situação que a PSP considera, numa vertente preventiva, que "merece especial preocupação", uma vez que a condução em excesso de velocidade continua a ser um dos principais fatores da sinistralidade rodoviária.

No total foram registadas 187.390 contraordenações , o que equivale a uma média de cerca de 559 infrações por dia.

No que corresponde às vítimas mortais registadas nas estradas em que a PSP tem jurisdição, 27 resultaram de acidentes, 24 de atropelamento e 20 de situações de despiste , adiantam os dados.

Num balanço, a PSP adianta que neste período ocorreram 53.086 acidentes, mais 465 do que em 2023 (com um total de 52.621) e 17.203 feridos (+305), dos quais 737 graves (+7) e 16.466 ligeiros (+298), quando comparados com o ano anterior.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou entre 1 de janeiro e 30 de novembro deste ano 71 vítimas mortais em acidentes rodoviários , mais quatro do que em igual período de 2023, foi divulgado esta quinta-feira.

A PSP passou ainda 2.572 multas por falta do uso do cinto de segurança e 921 por falta do uso de sistemas de retenção.

No período referido foram ainda efetuadas 7.919 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 4.202 por condução sob o efeito do álcool (1.20 grs/lt - taxa crime) e 3.717 por condução sem habilitação legal.

"Tendo em conta o aumento global dos índices de sinistralidade, de feridos e vítimas mortais, a PSP, com o objetivo de redução de acidentes rodoviários e de vítimas nas estradas, vai incrementar em todo o território nacional diversas ações de sensibilização e fiscalização, designadamente no controlo da velocidade e na condução sob influência do álcool, fatores de risco mais associados à sinistralidade rodoviária", afirma aquela polícia numa nota enviada à Lusa.

Atualmente, adianta, "o fator humano do comportamento é reconhecido como a condição mais relevante para a ocorrência da maioria dos acidentes de viação, seja por infração e/ou desrespeito pelas regras e sinais de trânsito, seja perante um acontecimento inesperado".

Na época festiva que se avizinha, na qual muitas pessoas fazem longas viagens, muitas vezes com condições meteorológicas adversas, a PSP apela aos automobilistas para que conduzam em segurança e não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades de condução.

Nesse sentido, apela aos condutores para que não conduzam sob o efeito do álcool e/ou de substâncias psicotrópicas; mantenham a distância de segurança do veículo da frente; não conduzam em excesso de velocidade; adaptem a condução às condições meteorológicas e ao estado da via; não utilizem o telemóvel durante a condução e utilizem os elementos de segurança passiva (cintos de segurança, sistemas de retenção, capacetes).