Prisão preventiva para suspeito de atear incêndio em Oliveira de Azeméis

O presumível autor do incêndio ocorrido em setembro em Oliveira de Azeméis, um dos cinco maiores do ano no país, vai ficar em prisão preventiva, a aguardar o desenrolar do processo, informou esta quinta-feira fonte policial.

O suspeito, de 24 anos, ficou a conhecer esta quinta-feira as medidas de coação aplicadas pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal da Feira.

Segundo a mesma fonte, o detido "vai ficar em prisão preventiva até que, eventualmente, esta medida seja substituída por prisão domiciliária" com pulseira eletrónica.

O homem, operário fabril, residente em Ossela, no concelho de Oliveira de Azeméis (distrito de Aveiro), localidade onde terá ateado três focos de incêndio, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na terça-feira, na sequência de buscas domiciliárias.

Numa conferência de imprensa realizada quarta-feira, o coordenador da secção de incêndios da PJ do Porto, Marco Oliveira, referiu que não houve participação de terceiros no crime, nem resultou para o indivíduo "qualquer benefício financeiro, monetário ou social".