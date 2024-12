Prisão preventiva para quatro detidos do grupo suspeito de furtar carros no Porto

Quatro membros do grupo criminoso detidos pela PSP por suspeita de furtar automóveis para cometer roubos violentos na Área Metropolitana do Porto vão aguardar julgamento em prisão preventiva, revelou esta quinta-feira à Lusa fonte da Polícia.

Presentes ao Tribunal de Instrução Criminal, quatro dos seis detidos ficarão em prisão preventiva, o quinto ficou com apresentações semanais na esquadra da área de residência e o último passou para um processo autónomo apenas pela posse de arma proibida (extensível) mantendo o Termo de Identidade e Residência, acrescentou a fonte.

Os elementos do grupo, com idades entre os 32 e os 41 anos, foram todos detidos na terça-feira, "atuavam com recurso à tecnologia" e exerciam profissões ligadas à mecânica: "Retiravam o canhão da viatura e do volante, todos tinham conhecimento avançado de mecânica, trabalhavam em oficinas de automóveis, pelo que conseguiam aceder de forma rápida e eficaz, com material técnico às viaturas", relatou o subintendente e relações públicas da PSP do Porto, Jorge Pimenta.

Em conferência de imprensa na terça-feira, aquela força policial explicou que o grupo terá furtado pelo menos seis viaturas para realizar quatro roubos, sendo que atuava de "forma altamente organizada, com percursos estudados, meios técnicos desenvolvidos e estudavam minuciosamente o percurso" das vítimas, todas funcionários ou responsáveis de gasolineiras.

"Eles furtavam uma viatura, punham-lhe uma matrícula falsa para ludibriar as autoridades e depois roubavam as vítimas estudadas quando estas estavam a deslocar-se a instituições bancárias ou a cofres para depositarem o apuro do dia ou do final de semana", explicou Jorge Pimenta.

Segundo aquele oficial, os roubos eram feitos com "alguma violência", com recurso a armas de fogo, tendo sido mesmo disparado um tiro para o ar numa das ocorrências e agredida uma das vítimas "a soco e pontapé".

Os roubos, que assim como os furtos dos automóveis foram todos cometidos na Área metropolitana do Porto, renderam ao grupo cerca de 100 mil euros, sendo que a PSP conseguiu recuperar cerca de 34 mil euros.

Os carros furtados são das marcas Seat, Volkswagen e Audi: "Seriam os carros com que os detidos estavam mais familiarizados e especializados", disse.

Além daquela quantia, na terça-feira, em resultado do cumprimento de 12 mandados de busca, dez domiciliárias e dois a oficinas, foram também apreendidos material informático, inibidores de sinal, roupas, matriculas, viaturas, material de comunicação e armas.

A PSP adiantou também que entre os detidos, apenas dois não estavam indiciados por crimes, sendo que os restantes ou já cumpriram penas ou estão indiciados por crimes semelhantes.