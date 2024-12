Operação Pretoriano. Fernando e Sandra Madureira vão a julgamento

Fernando e Sandra Madureira vão mesmo a julgamento por 31 crimes no âmbito da Operação Pretoriano, como ofensas à integridade física, coação agravada e atentado à liberdade de informação. A decisão foi conhecida na tarde desta quinta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Todos os arguidos vão a julgamento, e não podem recorrer da decisão. Além do casal Madureira, vão ser julgados Vítor Catão, Hugo Polaco, Vítor Aleixo, Vítor Aleixo (filho), Fernando Saul, Carlos Jamaica, Hugo Fanfas, José Pereira, Fábio Sousa e José Dias.

De acordo com vários órgãos de comunicação social, a juíza terá dito que a prova documental contra todos os arguidos é forte, e que por isso mantém a decisão de avançar para julgamento.

Fernando Madureira, antigo líder dos super dragões está em prisão preventiva desde 31 de janeiro, e é acusado de 31 crimes. Em causa está Operação Pretoriano, cuja acusação do MP denuncia uma eventual tentativa de os Super Dragões "criarem um clima de intimidação e medo" numa Assembleia Geral do FC Porto, para que fosse aprovada uma revisão estatutária "do interesse da direção" do clube, então liderada por Pinto da Costa.

Em causa, estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação.