Metro do Porto. Greve interrompe circulação durante grande parte da sexta-feira

A circulação no Metro do Porto estará interrompida durante grande parte de sexta-feira, devido à greve geral do Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses.

Em comunicado, a empresa refere que a operação encerra mais cedo já esta quinta-feira, com os últimos veículos a partirem entre as 22h00 e as 23h00.

Já na sexta-feira, toda a rede do Metro do Porto estará interrompida, com exceções apenas nas horas de ponta, no tronco comum Senhora da Hora-Estádio do Dragão.

A Metro do Porto lamenta o "inconveniente" aos utilizadores.

Também a CP antevê "fortes perturbações" na circulação na sequência da paralisação, alertando para o impacto nos dias anterior e seguinte ao da paralisação.

Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

O Tribunal Arbitral decretou a fixação de serviços mínimos para a greve de maquinistas de sexta-feira, na ordem dos 25%, nos serviços urbanos, regionais e de longo curso.