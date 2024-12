Fisco alerta: circulam emails e SMS falsos sobre pagamento de dívidas

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta quinta-feira para o envio de emails e SMS fraudulentos sobre falsos pagamentos de alegadas dívidas fiscais, os quais devem ser ignorados e eliminados.

Num do falsos emails que estão a ser enviados de um suposto "Portal das Finanças IVA", os visados são "notificados" de que foi identificado um "pagamento pendente associado" à declaração de IRS/IRC, sendo-lhes fornecido um link malicioso que, avisa a AT, nunca deve ser aberto.

Já as mensagens falsas que estão a chegar aos telemóveis visam assuntos diferentes - desde arrestos a dívidas em execução de bens - tendo todas em comum a indicação de uma entidade, referência e valor que pretende apenas convencer os destinatários a pagarem uma determinada quantia.

Também nestes casos o Fisco alerta que estas mensagens "são falsas e devem ser ignoradas" pois têm apenas por objetivo "convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos ou a efetuar pagamentos indevidos".

No folheto informativo sobre segurança, a AT aconselha os contribuintes a suspeitarem sempre de links e ficheiros enviados por mensagens eletrónicas ou SMS, a confirmarem junto da fonte sempre que, através de mensagens eletrónicas de SMS ou de sites, seja pedida qualquer ação ou interação e a apagarem as mensagens de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso.