DGS rejeita que centros de saúde tenham falta de vacinas contra a gripe e Covid-19

Na quarta-feira, a associação que representa as Unidades de Saúde Familiar (USF-AN) alertou que a campanha de vacinação sazonal "está longe de atingir as metas ideais" e que persistem falhas na disponibilização de vacinas aos centros de saúde.

"Esta cobertura reforça que não existem barreiras ao acesso em comparação com o ano passado, nem falta de vacinas", salientou a direção-geral.

Em resposta à agência Lusa, a DGS adiantou que a cobertura das pessoas com 85 anos ou mais, que na atual campanha só são vacinadas nos cuidados de saúde primários, é superior à do ano anterior, tendo passado de 75% para os atuais 79%.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) rejeitou esta quinta-feira que faltem vacinas contra a gripe e Covid-19 nos centros de saúde, alegando que há mais idosos com mais de 85 anos vacinados este ano do que na campanha anterior.

Na resposta, a DGS garantiu que monitoriza em permanência as vacinas que são disponibilizadas nos cuidados de saúde primários e nas farmácias, "assegurando o princípio da equidade".

Enquanto coordenadora da campanha de vacinação sazonal em articulação com os restantes parceiros, a DGS assegura a disponibilidade de vacinas, supervisiona os "stocks", monitoriza o número de doses administradas e reforça a comunicação ao longo da campanha, explicou o organismo liderado por Rita Sá Machado.

Avançou também que a comunicação com as Unidades Locais de Saúde (ULS) tem sido constante, o que permite aferir eventuais constrangimentos, que "são rapidamente ultrapassados e resolvidos".

Relativamente à evolução da campanha este ano, a DGS garantiu que, ainda em comparação com o ano passado, a vacinação contra a gripe é superior em todos os grupos etários elegíveis a partir dos 60 anos.

Já em relação à vacinação das pessoas com menos 60 anos, a direção-geral assegurou que tem decorrido desde o início da campanha e que já foram vacinadas contra a gripe mais de 340 mil pessoas e contra a covid-19 cerca de 140 mil pessoas.

"Em comparação com a campanha anterior, o Serviço Nacional de Saúde vacinou mais utentes do que no mesmo período do ano passado", realçou a DGS, ao salientar que "existem vacinas disponíveis para todos os elegíveis" que se queiram vacinar.

Meta de cobertura de 75% já foi atingida para os idosos com mais de 85 anos



Segundo adiantou, a meta de cobertura de 75% já foi atingida para os idosos com mais de 85 anos e deverá ser alcançada para as pessoas com mais de 80 anos já na próxima semana.

A direção geral espera ainda que esta meta para as pessoas com 65 ou mais anos seja atingida este ano para a vacina contra a gripe, mas reconhece que a cobertura da vacinação contra a covid-19 é inferior à do ano passado, devido à hesitação vacinal.

A DGS salientou ainda que a campanha deste ano se iniciou com o maior número de sempre de vacinas disponíveis, permitindo disponibilizar "um grande número de vacinas no arranque" aos centros de saúde e às farmácias.

Entretanto, a DGS disse à Lusa que a Comissão Técnica de Vacinação Sazonal está a avaliar a pertinência de uma eventual recomendação da vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório em adultos elegíveis.

O seu parecer, quando concluído, será enviado à Direção-Geral da Saúde, a quem compete a eventual integração no Plano Nacional de Vacinação (PNV).

Para integrar o PNV, as vacinas são selecionadas tendo por base dados epidemiológicos das doenças, evidência científica do seu impacte, a relação custo-efetividade, a disponibilidade no mercado e a sustentabilidade.

A DGS lembra que existe uma diferença substancial entre prescrição individual, que se baseia unicamente na apreciação da segurança e eficácia de determinada vacina e em fatores de ordem clínica, e a vacinação universal em PNV, que avalia os ganhos em saúde da população, os benefícios para toda a sociedade e o custo-efetividade da vacinação.