Caso gémeas. "Não marquei nenhuma consulta", garante diretor do Lusíadas

O diretor comercial da Lusíadas Saúde afirmou esta quinta-feira à comissão de inquérito que não teve nenhuma intervenção na marcação da consulta das gémeas luso-brasileiras naquele hospital privado e que não conhece o filho do Presidente da República.

Ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao caso das crianças tratadas com um dos medicamentos mais caros do mundo, Victor Almeida disse que não prometeu "ajuda a ninguém" nem teve qualquer iniciativa "no sentido de ordenar o que quer que fosse", nomeadamente a marcação da consulta na unidade hospitalar privada em Lisboa, que esteve prevista para 5 de dezembro de 2019 e acabou por não acontecer, pois foi desmarcada pouco tempo depois, tendo as crianças sido seguidas no Serviço Nacional de Saúde.

O responsável pelo Grupo Lusíadas Saúde afirmou várias vezes na audição que durou cerca de uma hora que nunca lhe foi pedido a marcação de uma consulta, apenas o contacto da médica Teresa Moreno e que também não teve conhecimento do agendamento feito há cinco anos.

"Eu não marquei nenhuma consulta, eu não desmarquei nenhuma consulta. Só me foi solicitado um pedido de contacto de uma médica", adiantou, explicando que não tem credenciais, no sistema interno, para o fazer, nem tem acesso a informação de quem o poderá ter feito e esclareceu que as consultas podem ser marcadas de várias formas.