Cabaz de Natal mais caro. Consumidores falam de uma "situação desastrosa"

O Natal este ano vai pesar mais na carteira dos portugueses. Os dados da DECO Proteste revelam que o preço do cabaz de 16 produtos subiu 4% em relação ao ano passado e passa agora a custar 52,89 euros.

Quem faz as suas compras nos supermercados de Vila Nova de Gaia esta quinta-feira sente o aumento. Tiago Costa conta à Renascença que "há três anos atrás conseguia levar dois sacos dos grandes cheios por 30 euros, 40 euros no máximo. Agora 30 euros dão para levar um saco pequeno com dois pacotes de arroz, dois pacotes de massa, no máximo duas covetes de carne".

"Chego ao final do mês e tenho que comer salsichas", salienta.

O cozinheiro diz que a situação está "desastrosa" desde que "o Governo tirou o IVA Zero para os alimentos" mas, ainda assim, vai ter a mesa recheada na noite da consoada.

"Graças a Deus a minha empresa e a da minha esposa fornecem quase tudo para a ceia. Se não fosse assim, o Natal seria muito pobre", lamenta.

É este o caso de Deolinda, que trás o seu saco meio vazio e conta que a sua reforma mal chega para o essencial.

"Está tudo muito caro para a reforma que eu ganho. Dá para pagar a renda, a água, a luz e os medicamentos que eu tomo. Tenho que cortar muito na alimentação", diz.

Ao seu lado está Helena, que vive uma situação semelhante e queixa-se que "já nem as promoções compensam".

"Até as marcas brancas, ultimamente estão mais caras. Não podemos fugir mesmo do essencial, como acontecia antigamente", remata.