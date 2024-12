Ataque no Centro Ismaili. Abdul Bashir alega ter atuado em legítima defesa

Abdul Bashir, acusado de 11 crimes relacionados com o ataque ao Centro Ismaili que vitimou duas mulheres, alega ter atuado em legítima defesa.

Ao contrário do que era esperado, o arguido optou mesmo por falar em tribunal, esta quinta-feira, num depoimento feito com recurso a tradução.

O acusado diz que foi atacado pelas duas vítimas com uma arma branca e que, em resposta, defendeu-se. Durante o depoimento, Abdul Bashir admitiu andar sempre com uma faca de grandes dimensões na mochila, alegando que era alvo de várias ameaças de morte.

Quando o tribunal pediu para perguntar ao arguido como tinham ficado as vítimas após o conflito no gabinete, o tradutor não conteve a emoção, começando a chorar, não conseguindo continuar o seu trabalho. A sessão foi interrompida durante breves momentos, mas prosseguiu, entretanto.

O acusado, que pertence ao povo Hazara, disse ter, ainda, esfaqueado o professor de português - de quem também era alvo de ameaças - , alegando sempre legítima defesa.

"Não fugi e esperei pela polícia dentro do gabinete. Achei que eles iam disparar", contou.

Referiu depois ter saído da sala e estar cercado por polícia. Foi atingido uma vez por uma bala de um agente que estava a cerca de três metros. Manteve sempre a faca na mão. Caiu ao chão e tentou arrastar-se para se aproximar da polícia, porque queria ser atingido pela polícia. O tribunal quis saber por que é que o acusado queria ser abatido ela polícia, ao que este respondeu que estava com medo de toda a situação.

Abdul Bashir está acusado de dois crimes de homicídio agravado, seis crimes de homicídio agravado na forma tentada, dois crimes de resistência e coação sobre funcionário e um crime de posse de arma proibida. Está internado no hospital prisional de Caxias por razões mentais, mas conseguiu responder corretamente ao pedido de identificação feito pelo tribunal no arranque do julgamento, esta quinta-feira.

As vítimas mortais são duas portuguesas, de 24 e 49 anos, que trabalhavam no Centro Ismaili nos serviços de apoio aos refugiados.

A família de Abdul Bashir chegou a Portugal vinda da Grécia, no final de 2021, com os três filhos. Viviam em Odivelas e recebiam apoio e formação no Centro Ismaili, que ajuda a comunidade de refugiados em Portugal.

No dia seguinte à ocorrência do crime, o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, afirmou, num encontro com jornalistas, não existir "um único indício" de que o sucedido tenha sido um ato terrorista, admitindo que o ataque tenha resultado de "um surto psicótico do agressor".

