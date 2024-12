Vacinação sazonal está "longe de atingir metas ideais"

A associação que representa as Unidades de Saúde Familiar (USF-AN) alertou esta quarta-feira que a campanha de vacinação sazonal "está longe de atingir as metas ideais" e que persistem falhas na disponibilização de vacinas aos centros de saúde.

"Apesar do aparente sucesso, muito por mérito do esforço e dedicação dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o processo de vacinação sazonal está longe de atingir as metas ideais", afirmou a USF-AN em comunicado.

A associação alegou que, para além da campanha nos cuidados de saúde primários ter começado mais tarde, têm ocorrido "falhas persistentes" na disponibilização de vacinas aos centros de saúde, "que não parecem estar a acontecer nas farmácias".

Essa situação está a "comprometer o total sucesso da campanha, com desgaste dos profissionais e da confiança dos utentes, sem falar do impacto na gestão da doença", salientou a USF-AN.

De acordo com a associação, apesar da falta de "stock´ em algumas unidades do SNS, a maior taxa de cobertura vacinal contra a covid-19 e a gripe foi registada entre os idosos com 85 anos ou mais, que são vacinados exclusivamente nos centros de saúde.

Além disso, os centros de saúde estão a vacinar mais do que as farmácias há três semanas consecutivas, "denotando o esforço para alcançar os objetivos propostos e dar a melhor resposta à população, mesmo em condições menos favoráveis", referiu a associação que representa as unidades de saúde familiar.

Alertou também que a situação nos grupos-alvo abaixo dos 60 anos, cuja vacinação é também da responsabilidade exclusiva dos cuidados de saúde primários, permanece sem informação pública atualizada nos relatórios da Direção-Geral da Saúde (DGS), o que leva a que não se considere estes milhares de vacinas para avaliação da campanha.

Segundo o último relatório da DGS, entre 20 de setembro e 01 de dezembro, foram vacinadas 1.444.120 pessoas com o reforço sazonal contra a covid-19 e 2.158.165 pessoas contra a gripe.

Os dados indicam ainda que 2.018.832 foram vacinadas nas farmácias que integram a campanha sazonal e 1.582.863 optaram por tomar as vacinas nas unidades do SNS.

A cobertura contra a gripe dos idosos com 85 anos ou mais, que são vacinados apenas no SNS, está nos 80,65%, baixando para os 62,60% no caso do reforço contra a covid-19.