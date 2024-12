TIMSS. Alunos do 4.º ano descem na avaliação a Matemática

Os alunos portugueses do 4.º ano estão acima da média internacional no TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), o estudo de avaliação e desempenho a Matemática e a Ciências, que foi realizado no ano passado por mais de 5.200 alunos de 164 escolas.

Portugal participou pela quinta vez nesta avaliação internacional, que se realiza de quatro em quatro anos.

Na lista de 59 países e seis economias participantes no estudo, Portugal aparece a meio da tabela, a Ciências e um pouco mais acima, a Matemática.

Em qualquer uma das duas disciplinas, os alunos do 4.º ano conseguiram ter mais de 500 pontos, numa escala que vai de um a mil.

Mas vamos por partes: olhando para o desempenho a Matemática, os alunos somaram 517 pontos, mais 14 do que a média internacional, mas esse resultado representa uma descida de oito pontos face ao último estudo, que decorreu em 2019.

Ainda assim, na avaliação feita no ano passado, mais de um terço dos alunos (36%), atingiu o nível de desempenho elevado a Matemática, o que representa um ponto acima da média dos países participantes.

Ao mesmo tempo, 9% dos alunos conseguiram mesmo alcançar o nível de desempenho avançado, mais dois pontos percentuais do que a média internacional.

Na avaliação feita no ano passado, os alunos revelaram ter maiores dificuldades no conteúdo “Medida e Geometria”. Já o melhor resultado médio foi obtido na área de “Dados”.

No âmbito da dimensão cognitiva, os alunos do 4.º ano tiveram melhor pontuação ao nível do raciocínio.

Alunos portugueses invertem tendência de queda a Ciências

Quanto às Ciências, os alunos portugueses tiveram uma pontuação média de 511 pontos, superando a média internacional em 17 pontos, um resultado que também supera o de 2019, em sete pontos.

A área em que os alunos tiveram melhor pontuação foi a Ciências da Terra, enquanto Ciências Físicas foi onde revelaram mais dificuldades.

Ponto em comum na Matemática e Ciências: os rapazes têm melhor avaliação do que as raparigas. Na Matemática a diferença é de 22 pontos, como os rapazes a conseguirem uma avaliação de 528 pontos. Já a Ciências, a diferença é menor, é de 13 pontos. As raparigas obtiveram 504, enquanto eles tiveram 517 pontos.

Outro ponto em comum: a pontuação dos alunos que frequentavam escolas privadas foi significativamente superior à dos alunos do ensino público.

A Matemática a diferença foi de 47 pontos, com os alunos do privado a conseguirem uma avaliação de 557 pontos. A Ciências, os estudantes das escolas públicas tiveram 505 pontos, enquanto os das privadas conseguiram 544 pontos.

Frequência do pré-escolar reflete-se positivamente nos resultados

A frequência de educação pré-escolar e a duração da frequência está relacionada com melhores desempenhos a Matemática e a Ciências no TIMSS 2023.

Mais de 80% dos alunos do 4.º ano frequentaram a educação pré-escolar por três anos ou mais. Estes alunos obtiveram, em média, mais 40 pontos a Matemática e mais 25 pontos a Ciências, do que os seus colegas que frequentaram apenas um ano de educação pré-escolar.

Só as crianças que frequentaram três ou mais anos o ensino pré-escolar conseguiram ter avaliação acima dos 500 pontos. A Matemática, os alunos obtiveram 526 e a Ciências 51, depois a pontuação foi sempre a descer até chegar aos 483 a Matemática e 481 a Ciências, no caso dos alunos que não frequentaram o pré-escolar.

Em Portugal, 7 em cada 10 alunos do 4.º ano reportaram ter um elevado sentido de pertença à escola. Estes alunos obtiveram melhores resultados a Matemática e a Ciências, apesar dessa diferença não ser substancial.

Quanto ao interesse e confiança nas duas disciplinas em estudo, em Portugal, quatro em cada 10 alunos reportou gostar muito de aprender Matemática, enquanto a Ciências o número sobe para sete em cada 10 alunos.

A Matemática, estes alunos obtiveram uma pontuação significativamente superior aos seus colegas que reportaram “gostar um pouco” ou “não gostar” de aprender Matemática. A diferença é de 38 pontos entre os alunos que gostam muito de aprender Matemática e os que não gostam. A Ciências, esta diferença é de 22 pontos.