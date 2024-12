Segurança Social antecipa pagamento da pensão de dezembro e subsídio de Natal

O pagamento das pensões da Segurança Social de dezembro, mês em que os pensionistas recebem igualmente o subsídio de Natal, vai ser antecipado para sexta-feira, dia 6, disse à Lusa o Ministério do Trabalho.

"O Governo vai antecipar o pagamento da pensão de dezembro, com o subsídio de Natal, para a próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro", referiu fonte oficial do Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, numa informação enviada à Lusa, lembrando que o calendário fixado ainda no ano de 2023 colocava o pagamento das pensões e restantes prestações sociais do mês de dezembro no dia 9.

Por regra, as pensões são pagas no dia 8 de cada mês, sendo que, quando este dia coincide com um feriado ou fim de semana, "o pagamento é feito no dia útil anterior ou no dia útil seguinte", não podendo nunca ser posterior ao dia 10.

O calendário disponível no "site" da Segurança Social indica que no dia 09 serão pagos o complemento solidário para idosos (CSI) e a prestação social para a inclusão (PSI), entre outras prestações.