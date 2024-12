PJ detém suspeito de homicídio em Vila Nova de Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um homem, de 64 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio na forma tentada, em Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, a PJ esclarece que os factos ocorreram na terça-feira, nas imediações das habitações onde agressor e vítima residem.

“Por motivos fúteis, relacionados com questões de vizinhança, que já se prolongavam há algum tempo, o suspeito agrediu a vítima por duas vezes no rosto com um x-ato, não conseguindo atingi-lo numa zona vital, uma vez que este conseguiu desviar-se”, lê-se na nota.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, a vítima, de 36 anos, foi transportada para o hospital para avaliação das lesões sofridas.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.