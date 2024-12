Detido suspeito de tentar matar vizinho com x-ato em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, em Vila Nova de Gaia, um homem de 64 anos suspeito de ter tentado matar um vizinho, de 36, com um x-ato, foi revelado esta quarta-feira.

Em comunicado, a PJ descreve que o crime de homicídio na forma tentada ocorreu, em Gaia, no distrito do Porto, nas imediações das habitações onde agressor e vítima residem.

"Por motivos fúteis, relacionados com questões de vizinhança, que já se prolongavam há algum tempo, o suspeito agrediu a vítima por duas vezes no rosto com um x-ato", lê-se no comunicado.

O suspeito, de 64 anos, não terá conseguido atingir o vizinho numa zona vital, "uma vez que este conseguiu desviar-se".

A PJ acrescenta que a vítima, de 36 anos, foi transportada para o hospital para avaliação das lesões sofridas.

Sem especificar dia, esta polícia de investigação aponta que o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.