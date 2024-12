Cardeal Américo Aguiar: "Peço aos meus bombeiros que retomem a serenidade"

O capelão-mor da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), cardeal D. Américo Aguiar, apela à calma e serenidade dos bombeiros.

"O que eu peço aos meus bombeiros é, acima de tudo, que sejam capazes de retomar a serenidade", apela o também bispo de Setúbal, em declarações à Renascença.

"Gritarmos e fazermos barulho, chegando, até, a um limite próximo da violência, não resolve nada", adverte o prelado.

"Quanto mais gritamos, menos nos ouvimos", enfatiza o cardeal Aguiar.

O capelão-mor da LBP diz estar "totalmente solidário com aquilo que são as reivindicações, com aquilo que são as melhorias da carreira, da tarefa e da missão", mas pede que "a serenidade seja uma marca dos soldados da paz".



"A responsabilidade do capelão é espiritual, acima de tudo", diz D. Américo, rematando com o reforço do apelo: "Peço aos bombeiros, a estes homens e mulheres que honram Portugal com o seu trabalho diário, com a sua dedicação e entrega, que sejam capazes de retomar serenidade."

A Associação e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais marcaram, para esta quarta-feira, uma reunião com carácter de urgência para avaliar as propostas do Governo, depois de as negociações com o Executivo terem sido suspensas devido à manifestação de bombeiros, na terça-feira.

Os bombeiros sapadores têm exigido um aumento salarial de, pelo menos, 200 euros por mês.