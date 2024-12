Automóvel abalroado por metro de superfície em Almada

Um automóvel colidiu, esta quarta-feira de manhã, com uma composição do Metro Sul do Tejo, no Pragal, Almada.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para um "abalroamento ferroviário" foi dado às 09h40 desta quarta-feira.

O Notícias ao Minuto adianta, sobre o mesmo acidente, que uma pessoa ficou ferida, sendo apenas assistida no local e recusado transporte para o hospital.

A circulação numa das vias do metropolitano de superfície esteve interrompida.

No local estão, neste momento, sete bombeiros, auxiliados por dois veículos.