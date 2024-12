Urgências. Tempo de espera volta a aumentar em hospitais da Grande Lisboa

Os tempos de espera nas urgências de hospitais da Grande Lisboa voltaram a aumentar.

Às 09h00 desta terça-feira, no hospital Beatriz Angelo, em Loures, o tempo de espera para doentes com pulseira amarela ultrapassa as 12 horas.

Também no hospital Amadora-Sintra, o tempo de espera para doentes urgentes é de 11 horas e meia.

O "Jornal de Notícias" conta esta terça-feira que, apesar de a procura das urgências ter baixado, os doentes esperam mais tempo.

Entre janeiro e setembro deste ano, os hospitais do SNS atenderam menos 40 mil episódios de urgência face ao mesmo período do ano passado, mas as equipas desfalcadas não terão permitido um atendimento mais rápido dos utentes.