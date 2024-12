Sindicato dos maquinistas mantém pré-aviso de greve

O Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) esteve reunido, esta terça-feira, com o gabinete do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

Em comunicado, o SMAQ indica que no encontro foram discutidas “matérias de segurança ferroviária” e que amanhã decorrerão novos contactos.

Ainda assim, o pré-aviso de greve para sexta-feira, dia 6, mantém-se.

A paralisação foi convocada pelo SMAQ após o ministro da Presidência, Leitão Amaro, ter associado o tema dos acidentes ferroviários com o consumo de álcool dos maquinistas.

A greve irá abranger os serviços da CP, Fertagus, metro Sul do Tejo, Via Porto e também as empresas ferroviárias de mercadorias.

A CP já avisou os passageiros para fortes perturbações na circulação de comboios, que vão começar a fazer-se sentir na quinta-feira ao final do dia.