Quais são os nomes de bebés mais escolhidos em 2024?

Pelo sexto ano consecutivo, Francisco e Maria foram os nomes próprios mais populares dos portugueses para os seus filhos. Em 2024, até setembro, nasceram 62 mil bebés em Portugal.

Nas meninas, Maria volta a ser o mais escolhido: 4.295 crianças foram registadas com o nome da mãe de Jesus Cristo que é, desde 2004, o mais popular entre as meninas, substituindo Ana, segundo números do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), citados pelo Correio da Manhã.