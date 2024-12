PSP e GNR detêm seis suspeitos de furtar viaturas e roubar donos de gasolineiras

Seis homens foram detidos, esta terça-feira, na área metropolitana do Porto no âmbito de uma operação de investigação criminal relacionada com um grupo criminoso organizado que se dedicava a furtar viaturas e a roubar proprietários de gasolineiras, avançou fonte policial.

Fonte oficial da PSP avançou à agência Lusa que a operação policial, que contou com cerca de 80 elementos da PSP e da GNR, começou pelas 07h00 com "13 buscas domiciliárias em Gondomar, Matosinhos e no Porto" e duas buscas não domiciliárias (em oficinas), localizadas em Gondomar".

Os seis detidos são todos homens, de nacionalidade portuguesa e vão ser ouvidos pelas autoridades judiciais na próxima quarta-feira. .

Alguns dos detidos já foram condenados por crimes semelhantes, outros têm registo criminal de crimes idênticos, acrescentou a mesma fonte oficial da PSP do Porto.

Segundo a PSP do Porto, o grupo criminoso organizado dedicava-se a "furtos de veículos" que depois desmantelavam, e a roubos de várias pessoas, designadamente proprietários de gasolineiras que ao final do dia regressavam com o montante de dinheiro do dia.

"Estudavam ao pormenor as rotinas das vítimas", explicou a polícia.

As buscas terminaram antes de almoço, mas a operação vai continuar ao longo do dia para estudar e reunir todas as provas recolhidas.

A operação policial foi acompanhada por uma procuradora do Ministério Público.

Na quarta-feira, a PSP vai fazer uma conferência de imprensa, pelas 11h00, na Rua Zeca Afonso, no Porto.