PS quer que Governo esclareça planos para linha ferroviária Évora-Caia

O grupo parlamentar do PS considerou esta terça-feira fundamental que o Governo esclareça os planos para a linha ferroviária Évora-Caia, após ter sido noticiado que estava a ser ponderada a hipótese de se destinar em exclusivo a transporte de mercadorias.

Numa pergunta dirigida pelo grupo parlamentar do PS ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação, os deputados referem que a recente notícia avançada pelo Público, a dar conta de que o Governo está a "ponderar" não incluir o transporte de passageiros na nova linha ferroviária Évora-Caia, "expõe um cenário de incerteza, falta de determinação e desconhecimento da operação ferroviária".

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, garantiu hoje que o Corredor Internacional Sul, para assegurar a ligação ferroviária entre o sul de Portugal e a Europa, vai prestar serviços de passageiros e de mercadorias.

"O Governo não mudou a sua opinião para o Corredor Internacional Sul, que servirá mercadorias e passageiros. O Governo e a CP estão a trabalhar neste momento para, no próximo ano, quando a IP concluir o troço Évora-Caia, prestar serviços de passageiros naquela linha de alta velocidade", afirmou Miguel Pinto Luz à agência Lusa, na Guarda.

O ministro sublinhou que "esta é a posição do Governo". "Tudo o que vem na comunicação social não é, de facto, assim, é como estou a transmitir", reiterou o titular da pasta das Infraestruturas.

O grupo parlamentar do PS considerou "preocupante a hipótese de a linha Évora-Elvas, construída com um enorme investimento público, ser destinada exclusivamente ao transporte de mercadorias" e que "é fundamental que o Governo esclareça o destino desta linha e adote soluções que sirvam os interesses da população e da economia, evitando decisões que prejudiquem o desenvolvimento do país".

"Se esta possibilidade se confirmar, Portugal poderá tornar-se o primeiro país no mundo a construir uma linha de alta velocidade apenas para mercadorias, operando a velocidades significativamente inferiores à capacidade da infraestrutura, um verdadeiro desperdício de fundos públicos", realçam.

Os socialistas sublinharam que a CP está a preparar-se para prestar serviço de passageiros, assim que o troço Évora-Caia estiver concluído.

"Por sabermos que a ligação de alta velocidade ainda demorará, pretendemos saber se o senhor ministro pretende ou não pretende impedir que este serviço possa ser prestado às populações?", questionou o grupo parlamentar do PS.