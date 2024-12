Prisão preventiva para 11 dos 18 suspeitos de tráfico de droga em Portalegre, Évora e Setúbal

Onze dos 18 suspeitos de tráfico de droga detidos pela GNR nos distritos de Portalegre, Évora e Setúbal, ficam em prisão preventiva a aguardar o desenrolar do processo, disse esta segunda-feira fonte da GNR.

A fonte indicou à agência Lusa que os suspeitos, 15 homens e três mulheres, detidos no dia 20 de novembro pela GNR, foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Elvas, no distrito de Portalegre, desde o dia 21 de novembro e até hoje.

O tribunal decretou hoje a nove homens e duas mulheres a medida de coação mais gravosa, tendo os homens sido conduzidos para o Estabelecimento Prisional de Elvas e as mulheres para o Estabelecimento Prisional de Tires, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, adiantou a fonte da Guarda.

Os outros sete suspeitos, seis homens e uma mulher, segundo a mesma fonte, ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

Em comunicado enviado no dia 23 de novembro à Lusa, o Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que um total de 18 detidos e milhares de doses de droga apreendidas foram o balanço de uma operação realizada pela Guarda nos distritos de Portalegre, Évora e Setúbal.

Na operação, realizada no dia 20 de novembro, foram detidos 15 homens e três mulheres, com idades entre os 20 e os 41 anos, suspeitos de tráfico de droga nos concelhos de Campo Maior, Elvas e Sousel, no distrito de Portalegre, de Évora e Estremoz, naquele distrito, e também em Almada, no de Setúbal, adiantou aquela força de segurança.

Assinalando que a investigação já decorria há cerca de dois anos, a Guarda disse ter dado cumprimento a 16 mandados de detenção e 17 de busca, 15 domiciliárias e duas em veículo, que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de droga.

Foram apreendidas 10.274 doses de haxixe, 8.426 de cocaína e 319 de liamba, 70 comprimidos de "ecstasy", 15 de MDMA, além de cerca de 16 mil euros em dinheiro, 36 telemóveis, 11 balanças de precisão, quatro computadores.

Dois automóveis, duas réplicas de armas de fogo, uma carabina de ar comprimido com mira telescópica e diverso material de corte e acondicionamento de droga foram outras das apreensões feitas pelos militares da GNR.

No comunicado, a Guarda adiantou que, na sequência desta operação, foram ainda constituídos arguidos três suspeitos de tráfico de droga, nomeadamente um homem e duas mulheres, cujas idades não indicou.

A operação do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Elvas da GNR contou com o reforço de várias valências e subunidades dos comandos territoriais de Portalegre e Évora e do NIC de Almada e o apoio da PSP.