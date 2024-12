Português desaparecido na Tailândia. Família queixa-se de apoio insuficiente

Há um português desaparecido na Tailândia há cerca de duas semanas. A denúncia é feita à Renascença pela mulher de Daniel "JoJo Mariani" dos Santos, antigo campeão nacional de bodyboard, que terá sido visto pela última vez na tarde de dia 17 de novembro na cidade de Thong Sala, na ilha Koh Phangan.

Avalon Giuliano diz que o marido saiu de casa no dia 16 de novembro depois de uma discussão familiar, mas sem “estar transtornado". "Disse apenas que ia procurar algo para fazer”. Um dia depois, encontrou-se pela última vez com o surfista “na zona baixa da cidade, em frente a um hostel” e combinaram “regressar a casa, depois das nove da noite”. Mas nunca mais houve indícios do marido, apesar de, a 22 de novembro, ter conseguido localizar o tablet que Daniel dos Santos tinha levado.

“Segui o sinal GPS. (…) Debaixo de uma árvore num parque de estacionamento encontrei os chinelos dele, os óculos de mergulho, a carteira dele, o passaporte e o mais interessante - as joias dele. Uma coisa sobre o meu marido é que ele coloca ouro raro de diferentes partes da Ásia e coloca tudo isso num amuleto. Qualquer pessoa normal roubaria isso”, relata.



Avalon Giuliano teme que o marido esteja ferido, também por não saber em que as circunstâncias e o local se deram o desaparecimento – “não sei se ele está no mar ou no meio da selva”. A mulher deste português critica “a falta de polícias nas operações de busca” e afirma que tem sido ela e o filho mais velho, de oito anos, que têm procurado o marido.