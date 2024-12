Mulher de 27 anos detida por maus-tratos contra filha e mãe em Évora

Uma mulher, de 27 anos, foi detida por suspeitas de maus-tratos físicos e psicológicos contra a filha, de quase 2 anos, e a sua mãe, de 55, na zona de Évora, anunciou hoje o Ministério Público (MP).

Em comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP indicou que, após participação efetuada na passada quinta-feira, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito contra a mulher.

A suspeita foi detida e, após primeiro interrogatório judicial, na segunda-feira, ficou sujeita a termo de identidade de residência, proibida de se aproximar ou contactar as vítimas e o exercício das responsabilidades parentais foi suspenso, adiantou.

Segundo o MP, a mulher está indiciada pela prática de um crime de violência doméstica agravado, de que foi vítima a sua filha, de 23 meses, e de um crime de ofensa à integridade física qualificada, sendo vítima a sua mãe, de 55 anos.

"Encontra-se fortemente indiciada de infligir maus-tratos físicos e psicológicos à filha e à sua mãe, na residência em que coabitavam, sita na área territorial da Comarca de Évora", sublinhou.

As investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, com a coadjuvação da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Évora.