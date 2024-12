Media Capital acusa Microsoft de se recusar a reconhecer obrigação de pagar direitos de autor

O presidente executivo da Media Capital, acusou esta terça-feira a Microsoft de não "reconhecer a obrigação de pagar qualquer coisa pelos direitos de autor" dos quais a sua empresa de inteligência artificial (IA) OpenAI está a "abusar diariamente".

O gestor falava no painel "A sustentabilidade dos media em Portugal", na conferência "Informação como bem público: Regulação mediática e políticas públicas", promovida pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que está a decorrer na Sala do Senado, na Assembleia da República, em Lisboa.

O CEO da Media Capital, Pedro Morais Leitão, disse ainda ser "chocante o que se passa com a Microsoft em Portugal", uma empresa que "tem relações comerciais com qualquer grupo de comunicação social" no país e que "cobra licenças de software de centenas de milhares de euros todos os anos a cada um destes grupos".

O CEO afirmou ainda que OpenAI percorre diariamente todos os sites do grupo e "recolhe informação", e acrescentou que este tema, "do ponto de vista regulatório, exige intervenção certamente a nível europeu, mas também uma ação rápida a nível local".