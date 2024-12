Crianças do ensino especial estão a ser prejudicadas pela falta de meios nas escolas

Não há sinais de melhorias no acompanhamento a pessoas com deficiência.

O alerta é deixado pela vice-presidente da Associação Portuguesa de Deficientes (APD), Helena Rato, nesta terça-feira em que se assinala o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Helena Rato alerta para a falta de apoio no ensino, que está a prejudicar as crianças com necessidades educativas especiais.

"Não basta dizer às escolas que têm que praticar educação inclusiva se não têm meios e, neste momento, sobretudo os meios humanos são muito poucos", sublinha a dirigente, em declarações à Renascença.



"Não só as crianças não têm o apoio necessário para o seu desenvolvimento. Também os profissionais têm falhas na sua formação ou estão sobrecarregados", acrescenta.

Numa visão geral da situação das pessoas com deficiência em Portugal, a vice-presidente da APD sublinha que "a situação não tem melhorado, porque, na sua grande maioria, as pessoas com deficiência vivem com dificuldades".

Num momento em que "há um aumento da pobreza" no pa´si, "a situação destas pessoas agrava-se ainda mais".

A APD revela que tem recebido "queixas e pedidos de ajuda", por exemplo, devido "à falta de informação, as pessoas não sabem a quem se dirigir".