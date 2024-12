Contratados 570 novos funcionários judiciais, 204 para a Grande Lisboa

O Ministério da Justiça anunciou a contratação de 570 novos oficiais de Justiça, 204 dos quais vão ser colocados na região da Grande Lisboa, uma das regiões do país onde os serviços mais sentem a falta destes profissionais.

De acordo com o comunicado do Ministério da Justiça (MJ), vão ser colocados na Grande Lisboa 204 funcionários judiciais, 302 nas regiões norte e centro, 51 no sul e 13 nas ilhas, prevendo-se que entrem em funções a 13 de janeiro de 2025.

"Os 570 oficiais de Justiça foram colocados nas vagas disponíveis combinando dois critérios: a classificação obtida no concurso e a preferência indicada sobre as vagas disponíveis, fixadas de acordo com as necessidades prioritárias de cada comarca", refere o MJ.

O concurso de recrutamento, que decorria desde 10 de setembro, recebeu mais de duas mil candidaturas, das quais 1.647 foram validadas.

"Perto de 80% dos candidatos são licenciados na área do direito, cerca de metade residem na região norte do país, 40% dos candidatos situam-se na faixa etária inferior a 30 anos e metade dos candidatos têm entre os 30 e os 49 anos", recorda o MJ.