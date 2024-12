Bombeiros sapadores lançam petardos e tochas. Polícia isola sede do Governo

Centenas de bombeiros sapadores protestam esta terça-feira, numa manifestação que resultou no lançamento de petardos e tochas.

Várias imagens recolhidas pela Renascença demonstram o caos que se gerou nas ruas lisboetas, à medida que os operacionais prosseguiram em protesto.

A reunião que era suposto acontecer esta terça-feira entre Governo e bombeiros acabou por ser suspensa, depois do Executivo referir que não aceita "negociar perante formas não ordeiras de manifestação", segundo fonte oficial, citada pela CNN Portugal.

"As negociações podem ser retomadas se e quando forem assegurados o respeito pelo diálogo e tranquilidade no exercício do direito de manifestação", acrescenta.

Já na Avenida Joao XXI, os bombeiros correram de forma desordenada e pararam junto ao edifício gritando "sapadores" e "exigimos respeito".

O grupo foi encaminhado para as traseiras do Campus XXI, onde houve nova concentração, com vários petardos lançados contra as portas fechadas do edifício.