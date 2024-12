Autoridades investigam ameaça de bomba a empresa de Vila Nova de Gaia

Uma ameaça de bomba levou esta terça-feira à evacuação de uma empresa em Serzedo, concelho de Vila Nova de Gaia, encontrando-se as autoridades no local a investigar, adiantaram à Lusa fontes policiais.

Fonte da GNR do Porto confirmou a ocorrência de uma ameaça de bomba a uma empresa, acrescentando que os meios estão posicionados no local, tendo sido criado um perímetro de segurança.

A ameaça de bomba foi recebida por uma empresa no Núcleo Empresarial de Serzedo, explicou fonte do Batalhão de Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia, que está no local.

A averiguar a situação estão equipas de minas e armadilhas e cinotécnica da GNR, acrescentou.