Sindicato dos Jornalistas pede audiência urgente a Marcelo sobre a Trust in News

Depois do Governo, o Sindicato dos Jornalistas pediu esta segunda-feira uma audiência urgente ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para debater a “grave crise” na Trust in News (TiN), a empresa que detém os títulos da Visão, Exame e Jornal de Letras.

Em comunicado, o sindicato defende que o chefe de Estado pode ter um “papel muito importante” na resolução da crise na empresa que se encontra em insolvência, com salários em dívida a trabalhadores e pagamentos em atraso a quem trabalha a recibos verdes.

“Os problemas da TiN não podem deixar ninguém indiferente. O acolhimento que o senhor presidente da República dá às questões do jornalismo, que publicamente reconhece como um pilar da Democracia, é um sinal claro da importância desta profissão na sociedade”, refere a nota.

Além da audiência a Marcelo, o Sindicato dos Jornalistas solicita ainda uma reunião urgente com o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, alertando para a crise que afeta cerca de 150 trabalhadores de 17 títulos diferentes.

Para esta quarta-feira, dia 4 de dezembro, a Trust in News tem agendada uma concentração em Lisboa, junto à Praça Luís de Camões, no Chiado, entre as 18h e as 21h, com o sindicato a considerar que “é o momento para os trabalhadores se mostrarem unidos na defesa dos seus postos de trabalho e no compromisso com a continuidade dos diferentes títulos jornalísticos”.

A Trust in News, detentora de títulos como a Visão, a Exame, a Exame Informática, o Jornal de Letras, a Caras ou a Activa, viu o viu o seu Processo Especial de Revitalização (PER) ser reprovado a 5 de novembro, tendo a 12 de novembro a administração anunciado a sua intenção de apresentar um plano de insolvência.