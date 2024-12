Portal de monitorização dos hospitais do SNS reativado depois de um ano parado

O Portal de Monitorização do SNS/Benchmarking hospitalar foi reativado, após uma interrupção de cerca de um ano, e foram atualizados os indicadores do Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde, foi anunciado esta segunda-feira.

A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) adianta em comunicado que esta intervenção foi realizada na passada sexta-feira em parceria com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

"A reativação e atualização destes portais são fundamentais para a promoção da transparência e responsabilidade na gestão do sistema de saúde pública, uma vez que estes permitem o acesso de cidadãos, profissionais de saúde, investigadores, gestores, entre outros, a informações detalhadas sobre o funcionamento e gestão do SNS", refere a ACSS em comunicado.

Segundo a ACSS, "a publicação desta informação constitui um recurso essencial para a construção de um sistema de saúde mais aberto, eficiente e justo".

Adianta que o desenvolvimento da nova versão do Sistema de Informação de Contratualização e Acompanhamento (SICA 2.0) e a atualização dos diversos sistemas de informação, nomeadamente com a nova estrutura organizacional do SNS, "obrigou a um trabalho rigoroso e exigente das duas entidades, de forma a garantir o sucesso da operação, assegurando a continuidade da informação e a qualidade dos dados".

O Portal de Monitorização do SNS/Benchmarking hospitalar da ACSS foi reativado com a atualização de informação até setembro de 2024, depois de uma interrupção de cerca de um ano.

"O "benchmarking" da ACSS desempenha um papel crucial na melhoria contínua do SNS em Portugal, porque permite a avaliação comparativa das diferentes instituições de saúde, de modo a identificar boas práticas e oportunidades de melhoria", salienta o organismo.

Também foi atualizada a totalidade dos 39 indicadores de "benchmarking", relativos a "acesso", "desempenho assistencial", "segurança", "volume e utilização", "produtividade" e "desempenho económico-financeiro".

Foram ainda atualizados 75 indicadores disponíveis na área de "Monitorização Mensal dos Hospitais".

O Portal da Transparência do SNS foi atualizado em vários indicadores da ACSS, nomeadamente, Consultas Médicas Hospitalares, Intervenções Cirúrgicas nos Cuidados de Saúde Hospitalares, Atendimentos por Tipo de Urgência Hospitalar, Inscritos em LIC dentro do TMRG (180 dias) ou Primeiras Consultas em Tempo Adequado.

"O compromisso com a transparência reforça a confiança no sistema público de saúde e ajuda a garantir que este continue a servir, de forma equitativa, todos os cidadãos que necessitam de cuidados de saúde em Portugal", salienta a ACSS.