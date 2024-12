“Não há caos.” IGAS vai abrir auditoria sobre estrangeiros assistidos no SNS

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde vai abrir uma auditoria para avaliar de que forma o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a atender os cidadãos estrangeiros que não vivem em Portugal.

Em declarações à margem de um evento em Lisboa, o inspetor-geral Carlos Carapeto diz que “não há caos” no SNS, apenas uma “evolução do mundo” que se reflete no sistema de saúde.

“Vamos planear uma auditoria e aí sim, vamos ver os mecanismos de governação que as unidades locais de saúde estão a criar para fazer face a esse desafio, que resulta de uma evolução - e não propriamente de uma falha dramática do SNS”, afirma, adiantando que a auditoria em causa deve avançar em janeiro.

De acordo com números do relatório da IGAS divulgado na sexta-feira, o SNS atendeu mais de 100 mil cidadãos estrangeiros não residentes no último ano. Este ano, até setembro, o número era já superior a 90 mil e metade não estava abrangido por seguros, convenções internacionais ou acordos de cooperação.

O número de estrangeiros atendidos nos serviços de urgência é mais do dobro em relação a 2021, quando foi registada a assistência a 46 mil não residentes em Portugal.