A primeira semana de dezembro vai ter chuva e frio.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), haverá aguaceiros e chuva nas regiões de norte e centro, ao longo da semana.

A sul, as temperaturas máximas vão descer.

No que toca aos arquipélagos de Madeira e Açores, as temperaturas devem manter-se amenas ao longo da semana e não deverá chover.