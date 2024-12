Leonor Beleza diz não ver "vantagem" em candidatos sem carreira política

A presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, acredita que “nunca deveria ser visto como vantagem” que certos candidatos a eleições nunca tenham exercido cargos políticos.

Em declarações à Renascença, após ter vencido o Prémio Árvore da Vida - Padre Manuel Antunes, Leonor Beleza lamentou que “nas convicções de muitos, [haja] uma ideia de que a política não tem primariamente o objetivo [de servir a sociedade]” e que isso tenha levado os eleitores “a olharem para os políticos profissionais como um fator negativo”.

A também primeira vice-presidente do PSD considera, por isso, “natural” que outros candidatos que “apareçam com puros, não manchados por essa conotação negativa” – mas ressalva que isso não significa que sejam mais capazes de assegurar de forma competente os cargos políticos.

“Deve ter a ver, sobretudo, com o candidato que pode servir a comunidade, com as melhores ideias, o percurso que dá mais garantias sobre a possibilidade de pôr as ideias boas em prática. Há evidentemente um risco: nós todos estamos a vê-lo. Um risco de se pensar que, se a atividade da pessoa foi primariamente afastada da política, isso possa significar alguma espécie de vantagem. Eu diria que isso nunca devia ser visto como uma vantagem”, defendeu, sem indicar nomes ou se referir diretamente às eleições presidenciais de 2026.