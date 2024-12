Homem tenta explodir bilha em estação de comboios, mas acaba inanimado por respirar o gás

Um homem, que ameaçava fazer explodir uma bilha de gás, barricou-se na tarde desta segunda-feira na estação de comboios de Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira, e obrigou à interrupção da circulação ferroviária na estação durante cerca de uma hora.

Em declarações à Renascença, a subcomissária da Polícia de Segurança Pública (PSP), Ana Raquel, adianta que o alerta foi dado pelas 13h30 e que o individuo se tinha “forçado no interior de um elevador e que tinha na sua posse uma botija de gás e um isqueiro, após uma discussão com a namorada”.

A estação foi, de imediato, evacuada e a circulação de comboios interrompida. A subcomissária da PSP refere que quando os bombeiros “procederam à abertura da parte superior do elevador, verificaram que o indivíduo estava inanimado”, devido à inalação do gás, o que permitiu a sua retirada do elevador e o transporte para o hospital de Vila Franca de Xira para avaliação.

A estação foi reaberta e a circulação foi reposta dentro da normalidade pelas 14h30 e, segundo a PSP, não houve qualquer outro ferido a registar.