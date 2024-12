Banco Alimentar recolheu mais de duas mil toneladas. Número de pedidos de ajuda "é preocupante"

A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet, alerta que o número de pedidos de ajuda aos centros de apoio espalhados pelo país não reduziu, algo que considera "preocupante".

A responsável pela rede de apoio alimentar diz à Renascença que, apesar de "haver mais prestações sociais, ainda há muitas pessoas que não têm tudo aquilo que necessitam até ao fim do mês".

Isabel Jonet salienta que uma das causas das dificuldades é o aumento dos encargos com habitação: "Muitas vezes são pessoas que têm um trabalho, mas o peso da habitação lhes leva cerca 70% do orçamento familiar.

"Quando uma família pede ajuda para comer, já bateu a todas as portas e esgotou a sua capacidade de pedir ajuda", reforça.

Jonet saúda a "adesão entusiástica dos portugueses" à campanha de recolha de alimentos deste fim de semana, que considera ser um "um sinónimo de solidariedade incrível que renovou uma rede social que é real e que vai levar alimento à mesa de muitas pessoas".

Este fim de semana, as ações levadas a cabo em 21 regiões do país conseguiram arrecadar 2.213 toneladas de alimentos "que vão ser distribuídas por mais de 2.400 Instituições de Solidariedade Social, que os entregam a cerca de 380 mil pessoas", diz a entidade de soladariedade social em comunicado.

A presidente Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome apela ainda aos portugueses para que possam continuar a contribuir, através do canal "Alimente esta ideia", "disponível para as doações o ano inteiro" e também através do "voluntariado nos armazéns, a ajudar quem mais precisa".

"Estas campanhas do Banco Alimentar muito importantes para sensibilizar os portugueses para o tema da carência alimentar. Quem quiser nos visitar e ter um contato com esta realidade, sendo voluntário, é muito bem-vindo", remata isabel Jonet.