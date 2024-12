Antigo IP5 entre saída de Sátão e de Lamego cortado ao trânsito até dia 10

O antigo Itinerário Principal número 5 (IP5) na zona de Viseu estará cortado ao trânsito até dia 10 no sentido Guarda - Aveiro para reparação do pavimento, avisou esta segunda-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo um alerta publicado pelo Comando Territorial de Viseu, o antigo IP5 está cortado entre o nó da estrada nacional (EN) 229, que liga a Sátão, e a EN2, saída de Lamego, de acesso ao norte do distrito de Viseu.

No documento publicado nas redes sociais, a GNR informa que "está cortado ao trânsito, no sentido Guarda --Aveiro, entre os quilómetros 90,4 e o 93,4, para reparação do pavimento".

O trânsito estará interdito até ao dia 10 e, em alternativa, os veículos devem seguir a "sinalização existente no local".