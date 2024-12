Rapariga de 18 anos morre em despiste de motociclo no Seixal

Uma rapariga de 18 anos morreu este domingo no despiste de um motociclo em Corroios, no concelho do Seixal, revelaram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 9h51, ocorreu na Rua Casa do Povo.

Uma fonte dos Bombeiros Mistos do Seixal precisou à Lusa que a vítima mortal é uma rapariga de 18 anos.

Segundo a mesma fonte, o óbito da jovem foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Centro Hospitalar Barreiro Montijo.

Uma outra pessoa que seguia no motociclo, cujo género e a idade as fontes não souberam precisar, foi assistida no local pelos bombeiros e recusou o transporte a uma unidade hospitalar.

A fonte da Proteção Civil realçou que o trânsito chegou a estar interrompido no local do acidente, desconhecendo se, às 13:00, a circulação permanecia cortada.

A Lusa também contactou a PSP, mas não conseguiu obter informações sobre o sinistro.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros Mistos do Seixal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP, com um total de 15 operacionais, apoiados por sete veículos.