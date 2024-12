Marcelo confiante que campanha do Banco Alimentar será melhor do que a anterior

O Presidente da República manifestou-se este sábado confiante que a campanha de recolha do Banco Alimentar Contra a Fome, que termina no domingo, será melhor do que a última, e salientou a complexidade da conjuntura internacional.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no final da sua visita ao Banco Alimentar Contra Fome, em Lisboa, ao lado da presidente da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares, Isabel Jonet.

"As expectativas são boas. A minha impressão é que esta campanha será melhor do que a última, que já foi francamente boa", disse.

Perante os jornalistas, o Presidente da República realçou que a pobreza "é mais elevada na faixa etária dos mais idosos" e referiu depois que em Portugal "há sinais de crescimento económico, mas este é um momento muito mau na Europa".

"Em Portugal, temos aguentado o melhor que é possível, mas sofrendo consequências, sobretudo os que menos têm, os mais carenciados", completou.

Antes, Isabel Jonet agradeceu mais uma presença do Presidente da República numa campanha do Banco Alimentar Contra a Fome e salientou que estas ações "ajudam a alimentar um quarto da população portuguesa".

Sobre a forma como está a decorrer a campanha que hoje começou, Isabel Jonet sustentou que ainda é cedo para se fazer uma estimativa sobre a quantidade de alimentos que serão doados pelos portugueses.

"Posso apenas dizer que, pela dimensão dos pacotes, parece ter havido uma grande adesão", acrescentou.